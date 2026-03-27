Baustellen und Öffi-Sperren in den Ferien: Diese Linien sind betroffen

Neben Gleisarbeiten der Wiener Linien stehen auch zahlreiche Sanierungen von Fahrbahnen und Infrastruktur an. War es im vergangenen Jahr die U4, ist heuer die U-Bahn-Linie U6 besonders betroffen, die abschnittsweise eingestellt wird.

Ab Freitagabend wird im Bereich zwischen Nußdorfer Straße und Jägerstraße gebaut. Daher ist der U6-Verkehr zwischen Jägerstraße und Währinger Straße/Volksoper bis in die frühen Morgenstunden des 7. April unterbrochen.

Züge fahren nur zwischen Floridsdorf und Jägerstraße Die Züge verkehren in diesem Zeitraum nur zwischen Floridsdorf und Jägerstraße sowie zwischen Siebenhirten und Währinger Straße/Volksoper. Fahrgäste können auf die Straßenbahnlinie 12 ausweichen, die in kürzeren Intervallen fährt und auch nachts am Wochenende in Betrieb ist. Zusätzlich wird jede zweite U6 auf den Abschnitt Siebenhirten bis Michelbeuern-AKH verkürzt.

Auch an der Oberfläche kommt es zu Einschränkungen: Mehrere Straßenbahnlinien sind von Bauarbeiten betroffen. So werden die Linien 11 und 71 aufgrund von Arbeiten in der Simmeringer Hauptstraße weiterhin verkürzt geführt, während die Linie 6 vorübergehend eingestellt ist. In der Lerchenfelder Straße wird zudem die Infrastruktur der Linie 46 erneuert, weshalb diese Strecke noch bis Mitte Juli unterbrochen bleibt. 13A fährt nur eingeschränkt Die Bauarbeiten wirken sich auch auf den Busverkehr aus: Die Linie 13A fährt während der Osterferien nur eingeschränkt und endet vorzeitig bei der Neubaugasse. Generell ist bei Bussen und Straßenbahnen mit Verzögerungen zu rechnen.