Verbindungsbahn: Viel kritisiertes Projekt nimmt Gestalt an

Karl Kornherr sitzt bei einem Mineral-Zitron am Fensterplatz in " Seidls Kaffee & Kuchen" in Hietzing, als ein anderer Gast das Café betritt. "Jetzt waren gerade die Knilche da", informiert er die Gäste. Die " Knilche", damit sind die Verantwortlichen bei den ÖBB gemeint, die Montagvormittag Neuigkeiten zur Verbindungsbahn an Ort und Stelle präsentierten.

Die Skepsis gegenüber dem Projekt, das die ÖBB bis 2026 realisieren wollen, ist noch immer groß. "Was is'n des für a Idee?", fragt Karl Kornherr.