Vassilakou Favoritin auf hohes Amt in Leipzig

Neun Jahre lang, von 2010 bis 2019, leitete Maria Vassilakou als erste Grüne Vizebürgermeisterin Wiens das Großressort Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 26. Juni 2019, übergab sie ihre Ämter dann an ihre Nachfolgerin Birgit Hebein.

Jetzt ist die Mit-Architektin der ersten rot-grünen Stadtregierung im Rennen um einen ähnlichen Posten in Deutschland. Wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet, steht die gebürtige Griechin in der Endrunde um die Nachfolge der bisherigen Baubürgermeisterin der Stadt, Dorothee Dubrau. Damit wäre Vassilakou für die Bereiche Stadtentwicklung und Bau zuständig und direkt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) unterstellt.

Entscheidung im Juli

Von den ursprünglich 23 Bewerbungen auf das Amt sind noch drei Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Diese sollen sich in Kürze noch einmal persönlich in Leipzig vorstellen, am 8. Juli soll die Entscheidung fallen. Laut LVZ soll Vassilakou die Favoritin auf das Amt sein, für das die Grüne Fraktion im Leipziger Stadtrat das Vorschlagsrecht besitzt.

Die Auswahlkriterien würden jedenfalls passen: Gefordert seien fachliche Kompetenz, ein gerütteltes Maß an Erfahrung in einem vergleichbaren Job sowie nicht zuletzt gedankliche Nähe zu grünen Themen, wird Tobias Peter, Fraktionschef der Grünen, zitiert.

Bereits im Februar war Vassilakou in der achtgrößten Stadt Deutschlands (knapp 600.000 Einwohner) zu Gast und tauschte sich mit den Leipziger Stadt-Grünen über Stadtentwicklung und Mobilität aus.