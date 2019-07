Vandalismus in der City: Thujen mit Graffiti besprüht

Der Maria-Theresien-Platz in Wien zwischen Kunst- und Naturhistorischem Museum ist beliebt. Bei Touristen, bei Spaziergängern und bei Menschen, die in der Nacht gerne feiern. Jeden Tag im Sommer ab sechs Uhr in der Früh räumen die Gärtner die Scherben und Flaschen weg. Bei einer Begehung Ende vergangener Woche wurde auch noch ein ganz anderes Problem offensichtlich. Unbekannte hatten zwei 80 Jahre alte Thujen mit Graffiti beschmiert.