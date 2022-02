Valentinstag: Wien, die wahre Stadt der Liebe

Weil, wie schon Goethe feststellte, „jedermann wusste, dass Kaiser Franz eine große Neigung zu Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen hege“. Also von wegen Diamonds are a girl’s best friend. Der Edelsteinstrauß ist übrigens am Valentinstag bei einer Spezialführung um 18 Uhr im Naturhistorischen Museum zu sehen. (Mehr Veranstaltungen siehe unten).

Wem das alles bis jetzt zu romantisch war, darf nun getrost weiterlesen. Denn auch beim Schmuddelfaktor spielt Wien ganz vorne mit. Der US-amerikanische Film „Fifty Shades of Grey“ hielt 2015 die Welt mit pikanten, teils sadomasochistischen Szenen in Atem. Auch dafür wurde in Wien der Weg geebnet.

Tatsächlich geht die Bezeichnung Masochismus auf den Wiener Autor Leopold von Sacher-Masoch zurück, der in seinem Buch aus dem Jahr 1870 „Venus im Pelz“ die Lust, sich erniedrigen zu lassen, beschreibt.

Unbeholfene Gedichte

Manch großer romantischer Text ist auch dank Wiener Schriftstellern in die Geschichte eingegangen – etwa der (oft verzweifelte) Briefwechsel der beiden Dichter Ingeborg Bachmann und Paul Celan.