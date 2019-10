Urteil bestätigt: Uber in jetziger Form weiter gesetzeswidrig

Uber verstößt in seiner derzeitigen Variante in Wien gegen das Gesetz. Das hält das Oberlandesgericht Wien in einer aktuellen Entscheidung fest. Uber müsste über eine Gewerbeberechtigung gemäß des Gelegenheitsverkehrsgesetzes verfügen (sprich: Taxi- oder Mietwagenkonzession), um in Wien gesetzeskonform unterwegs zu sein. Uber verfügt aber über eine Reisebürolizenz.

Das Oberlandesgericht bestätigt damit eine einstweilige Verfügung, die das Handelsgericht Wien im Sommer erlassen hatte und die Uber kurzzeitig zur Einstellung der App in Wien und einem Systemwechsel gezwungen hatte. Nach fünf Tagen war Uber damals retour - und präsentierte sich mit einer Reisebüro-Lizenz.