Urlauberin wurde Augenzeugin von Seriendreh mit Kate Winslet in Wien

„Wir haben gerade das Schloss besichtigt und wussten gar nicht, dass dort Dreharbeiten stattfinden. Da wurden wir natürlich neugierig“, erzählt sie. Aus einem der Fenster gelang ihr mit dem Handy das Video, das zeigt, wie ein schwarzer SUV vorfährt, aus dem unter anderem Kate Winslet aussteigt. Natürlich ein Highlight – erwartet man in Wien doch nicht unbedingt, einen Hollywood-Star zu treffen. „Wobei sich die historischen Bauten hier sicher super als Kulisse eignen“, fügt Patricia B. hinzu.

HBO-Serie

In Wien wird derzeit an mehreren Standorten die HBO-Serie „The Palace“ mit Oscargewinnerin Kate Winslet gedreht. Bereits zu Wochenbeginn wiesen Securitys die Besucher darauf hin, dass der Bereich rund um das Haupttor wegen Dreharbeiten abgesperrt sei. Noch bis 15. Februar wird das 200-köpfige Filmteam in kaiserlichem Ambiente drehen. Der US-Sender HBO hat bereits ein Bild von Winslet vom Set veröffentlicht. Es zeigt die Oscar-Preisträgerin nicht in einem historischen Kostüm, sondern in einer Art Fantasie-Uniform.