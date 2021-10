Unklarer Todesfall in Wien-Penzing: Leiche gefunden

Unklarer Todesfall in Wien-Penzing: Ein 52-Jähriger ist am Montagnachmittag in eine Polizeiinspektion spaziert und hat den Beamten erzählt, dass sich in seiner Wohnung eine Leiche befindet. Dem war tatsächlich so, der 43-Jährige soll bereits vor rund einem Monat verstorben sein, der Körper wies keine Spuren offensichtlicher Gewaltanwendung auf, so die Exekutive am Dienstag.

Dennoch konnte Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.

Drogenmilieu

Der festgenommene Wohnungsbesitzer sollte noch im Laufe des Dienstags vom Landeskriminalamt, das den Fall übernommen hat, einvernommen werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Wie die APA erfuhr, könnte sich der Fall im Drogenmilieu abspielen.