Messer an den Hals gehalten: 34-Jähriger festgenommen

Ein Zeuge rief am frühen Sonntagabend die Polizei, nachdem er einen Mann beobachtet hatte, der in einem Stiegenhaus in der Favoritner Laaer-Berg-Straße von einem 39-jährigen Bekannten Geld gefordert und ihn mit einem Messer bedroht hatte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen iranischen Staatsbürger. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: