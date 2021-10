Mehrere mutmaßliche Schlepper in Penzing festgenommen

Zuletzt kam es in Wien immer wieder zu Flüchtlingsaufgriffen in Wien. Innerhalb weniger Tage wurden Ende September/Anfang Oktober über 100 geschleppte Personen aufgegriffen. Die Exekutive hat darauf mit Schwerpunktkontrollen reagiert. Erst am vergangenen Wochenende wurden in Liesing 15 weitere Flüchtlinge in einem Kleintransporter entdeckt.

