Unfall brachte Verkehr auf der A23 Richtung Norden zum Erliegen

Der Verkehr auf der Südosttangente (A23) in Fahrtrichtung Hirschstetten ist am Freitagnachmittag nach einem Unfall auf der Höhe Kagran in Wien-Donaustadt praktisch zum Stillstand gekommen.

Wie die ÖAMTC-Mobilitätsinformation der APA gegen 14.45 Uhr berichtete, staute es sich rund 15 Kilometer lang bis zurück nach Vösendorf. Die Aufräumarbeiten würden bis 16.00 Uhr dauern, denn auch eine Baustelle befinde sich auf der betroffenen Strecke.

Der Stillstand auf der Tangente hatte auch Auswirkungen auf die Ausweichrouten: Auf der Außenring Schnellstraße (S1) war mit einer Stunde Wartezeit zu rechnen, ebenso gab es Verzögerungen im Bereich der Ostautobahn (A4) beim Knoten Schwechat bis hin zum Landstraßer Gürtel.