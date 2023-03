Polizeieinsatz im Lokal von Martin Ho am Naschmarkt

Der Rechtsstreit um die Nobel-Pizzeria am Naschmarkt ist um eine Facette reicher: In den fr├╝hen Morgenstunden r├╝ckte am heutigen Freitag die Polizei zum "Kleinen Haus der Kunst" aus, in dem das Lokal von Martin Ho untergebracht war.

Die Pizzeria wurde - wie berichtet - vom Vermieter geschlossen, auch der Vertrag war gek├╝ndigt worden. Heute Fr├╝h kam die Rechtsvertretung der Dots-Gruppe und forderte Zugang zum Haus. Dieser wurde aber verwehrt, woraufhin eine Baufirma organisiert wurde, um die errichtete Mauer abzurei├čen.

Exekutionstitel lag vor

Dieser Abriss f├╝hrte dazu, dass der Hauseigent├╝mer wegen Einbruchalarms die Polizei rief. "Der Anwalt der DOTS-Group hat den Beamten erkl├Ąrt, dass alles rechtm├Ą├čig abl├Ąuft und es einen Exekutionstitel gibt", erkl├Ąrte Alexander Khaelss-Khaelssberg, Sprecher der DOTS-Group auf KURIER-Anfrage.

Dementsprechend schnell war der Einsatz wieder beendet. "Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bereits um eine zivilrechtliche Angelegenheit zweiter Parteien, es bestand also kein Einsatzgrund f├╝r die Polizei", schildert Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Polizei sei bereits ├Âfter in diesem Zusammenhang gerufen worden und war am Freitag nicht das erste Mal vor Ort.