Kleinkrieg im kleinen Haus der Kunst: Rechtsstreit um Ho-Pizzeria

Die Kosten seien in keiner Weise nachvollziehbar und daher nicht bezahlt worden, heißt es in der dem KURIER vorliegenden Klage. Während die Dots-Group bis Ende des Mietvertrages Essen für Bedürftige ausgeben wollte, habe Neugebauer bereits einen neuen Mieter, der Brillen ausstellen wolle. Gestritten wird auch über die weiß gestrichene Fassade des denkmalgeschützten Hauses. Und in all dem Chaos sollte man vielleicht doch einmal fragen: Warum?