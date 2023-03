Sturm mit Windspitzen bis 153 km/h zieht über Österreich

Bis zu 20 Grad nächste Woche

Die neue Woche startet in vielen Regionen überwiegend mit Sonne und einigen Wolken in höheren Schichten. Etwas dichtere Wolken machen sich am ehesten ganz im Süden, anfangs eventuell auch im Osten und gegen Abend dann in Vorarlberg bemerkbar. Es wird leicht föhnig und somit tagsüber vielerorts sehr mild. Der Wind frischt in den Föhnstrichen sowie am Alpenostrand aus südlichen Richtungen teils mäßig bis lebhaft auf. Warme Temperaturen von bis zu 20 Grad sind zu erwarten.

Am Dienstag kommt es laut Geosphere zu einem unsicheren Wetterablauf. Sowohl von einem Italientief ausgehend als auch von Nordwesten her mit einer feuchtkühlen Anströmung an den Bergen kommt es zu meist starker Bewölkung und zu Niederschlägen. Besonders im Süden und Südosten können Regen und Schneefall auch kräftiger ausfallen, die Schneefallgrenze würde dann bis in höhere Tallagen absinken. Im Donauraum und im Norden bläst teils lebhafter Westwind. Es gibt Höchstwerte von bis zu 14 Grad.