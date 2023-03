Wetterwarnung: Der Donnerstag bringt Sturmböen in ganz Österreich

Das Wetter wird sich am Donnerstag von seiner stürmischen Seite präsentieren. Laut der Prognose von Geosphere Austria kommt es in vielen Regionen zu Böen mit Spitzen zwischen 60 und 80 Stundenkilometern. Betroffen seien unter anderem der Westen Österreichs, aber auch die Bundesländer Niederösterreich und Wien, hieß es in der Vorhersage der Meteorologen. Bereits am Samstag ist wieder mit starken Winden zu rechnen.

Geosphere gab am Mittwoch für Teile von Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Niederösterreich sowie für das Bundesland Wien Warnstufe-Gelb aus. Dort seien am Donnerstag Windspitzen zwischen 60 und 80 Stundenkilometern zu erwarten, hieß es gegenüber der Austria Presse Agentur. Besonders in der Früh und am Vormittag könne es am Donnerstag kurzzeitig auch in den nördlichen Regionen von Vorarlberg und Tirol stürmisch sein. „Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind dann deutlich nach“, so Meteorologe Thomas Wostal.