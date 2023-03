Die Winterbilanz: Zu warm, zu trocken, zu wenig Schnee

Schneemangel

In den meisten Regionen lagen die Neuschneemengen in der Saison 2022/’23 laut Geosphere um 15 bis 75 Prozent unter dem vieljährigen Durchschnitt. Große regionale Unterschiede gab es beim Niederschlag. Im Westen war es um bis zu 60 Prozent trockener als in einem durchschnittlichen Winter, während es im Osten zum Teil 15 bis 45 Prozent mehr Niederschlag gab. Aber mit großen regionalen „Ausreißern“. So regnete, bzw. schneite es im Burgenland im Februar 2023 um 33 Prozent weniger als im langjährigen Mittel. Wiener Neustadt in NÖ war im Winter gar der trockenste Ort in ganz Österreich.