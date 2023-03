Nach nur acht Monaten: Veganer "Burger King" schließt wieder

Als Begründung heißt es dazu von der offiziellen Pressestelle: "Die Nachfrage nach unserem 100% veganen Restaurant im Wiener Westbahnhof hat von Beginn an all unsere Erwartungen übertroffen. Wir planen unseren Gästen auch zukünftig ein 100% veganes Restaurant zu bieten und suchen hier österreichweit bereits nach einer passenden Alternative", so die Begründung.

Für den Moment sei man jedoch der steigenden Nachfrage vieler Gäste nachgekommen, am Westbahnhof wieder das gesamte Sortiment anzubieten. Aber: "Eine vegane Rückkehr ist hier nicht ausgeschlossen."