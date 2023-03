Ikea-Restaurants setzen auf Veggie-Balls und Veggie-Hotdogs

Das schwedische Möbelhaus will nachhaltiger werden. Das geht aus dem nachaltigkeitsbericht 2022 hervor. Dazu zählt auch, dass in den Ikea-Restaurants mehr pflanzliche Lebensmittel gesetzt werden.

Schon seit 1. Oktober· 2022 bieten alle Ikea-Märkte "pflanzliche Lebensmittel zum gleichen oder zu einem niedrigeren Preis als die fleischbasierte Alternative an. Dazu gehören solche Produkte wie die Veggie-Balls, Pflanzenbällchen, Veggie-Hotdogs und pflanzliches Softeis."

"Bei IKEA gibt es pflanzliche Gerichte zu einem niedrigeren Preis als die entsprechenden Fleischgerichte. Durch die erschwinglicheren pflanzlichen Optionen will IKEA nachhaltige Ernährung demokratisieren und die Möglichkeit geben, sich pflanzlich zu ernähren", heißt es in einer Ikea-Aussendung vom Februar 2023. "Um gleichzeitig den Vorlieben der vielen Menschen gerecht zu werden, enthält das Speiseangebot weiterhin fleischhaltige und fleischlose Optionen. Bis 2025 wird die Hälfte aller Mahlzeiten in den IKEA Restaurants pflanzenbasiert sein. Die verpackten Lebensmittel in den Schwedenshops werden zu 80 Prozent aus pflanzlichen Alternativen bestehen."

"Die 2014 gegründete Veganuary-Bewegung wächst mit jedem Jahr: IKEA Österreich nutzt mit der Teilnahme die Gelegenheit, den vielen Menschen zu zeigen, wie einfach und lecker pflanzliche Ernährung sein kann", wurde bereits im Jänner 2023 verkündet. "In den heimischen IKEA-Restaurants erwarten Kund:innen neben einem veganen Burger mit mariniertem Rotkraut, Röstzwiebel und Blattsalat noch viele weitere vegane Gerichte wie ein veganer Apfelkuchen oder Fleischlosbällchen auf pflanzlicher Basis mit Kartoffelpüree, Erbsen, Rahmsauce und Preiselbeeren. Auch in den Schwedenshops in den IKEA Einrichtungshäusern warten passend zum Veganuary besondere Angebote pflanzlicher Lebensmittel."

„Unsere Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen. Daher ist unser Angebot so vielfältig wie es unsere Kund:innen sind. Im Rahmen des Veganuary starten viele rein pflanzlich ins neue Jahr und wir nutzen diese Möglichkeit zu zeigen, wie einfach und geschmackvoll der Verzicht auf Fleisch sein kann. Es ist uns wichtig, den Einstieg in den veganen Neujahrsvorsatz so einfach, spannend und lecker wie nur möglich zu gestalten“, erklärt Alpaslan Deliloglu, Country Manager und Chief Sustainability Officer von IKEA Österreich.

