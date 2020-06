Und noch ein Leih-Elektro-Zweiradler für Wien

Um ein Wheels Bike auszuleihen, ist der Download einer kostenlosen App auf das Smartphone und eine Registrierung notwendig: Zu finden unter „Wheels Ride Safe“ im App Store oder Google Play.

Auf der in der App integrierten Landkarte können die Bikes lokalisiert und anschließend mit einem Scan des am Lenker angebrachten QR-Codes entsperrt werden.

Innerhalb des Gürtels

Der Wien-Start erfolgt in den Bezirken innerhalb des Gürtels. Derzeit besteht die Flotte aus 75 Fahrzeugen. Geplant ist eine rasche Aufstockung auf mehrere hundert, heißt es beim Betreiber Wheels Labs Gmbh – der Österreich-Tochter eines kalifornischen Unternehmens. Wien ist die vierte europäische Stadt, in der man Fuß fassen will.

Die Kosten für eine Fahrt orientieren sich an den in Wien derzeit marktüblichen Gebühren (Entsperren: 1 Euro, Fahrt pro Minute: 0,29 Euro).