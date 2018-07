Umstrittener Gutachter vor Ablöse

Mahringer wollte sich auf KURIER-Anfrage nicht äußern, er wisse nichts von einer Entscheidung. Auch seine Rechtsvertretung will zum laufenden Verfahren keinen Kommentar abgeben.

Fest steht: Wird Mahringer abgelöst, gibt es keinen gerichtlich beeideten Sachverständigen zur Länderkunde von Afghanistan, Syrien und dem Irak mehr. Ein Problem für die Rechtsprechung am Bundesverwaltungsgericht (BVwG), an dem Asylverfahren in der zweiten Instanz verhandelt werden? „Nein“, sagt Sprecherin Dagmar-Strobel Langpaul. „Für die Beurteilung der Lage im Herkunftsland steht eine Vielzahl an Informationsquellen als mögliche Beweismittel zur Verfügung.“ Etwa Informationen der Staatendokumentation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, Informationen von UNHCR, NGOs oder beauftragte Gutachten von sonstigen Sachverständigen.

Warum hat das BVwG Anfang 2017 dann Bedarf an einem zertifizierten Sachverständigen angemeldet? Laut der Sprecherin als „zusätzliche Quelle“ für die Bewältigung des „großen Brocken an Beschwerdefällen in Asylverfahren zu Afghanistan“.

Kurios: Während seines Verfahrens lieferte Mahringer dennoch ein „Rechercheergebnis“ zur Situation von LGBT-Flüchtlingen (LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und transgender Personen, Anm.) aus dem Irak. Den Auftrag dafür erhielt er 2017 von einem Linzer Richter.

Chronologie und Hintergrund

Jänner 2017: Karl Mahringer wird gerichtlich beeideter Sachverständiger für Afghanistan, Syrien und den Irak.

Februar 2018: Nach einem Auftrag der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung kommt Plagiatsprüfer Stefan Weber zu dem Schluss: Mahringers Gutachten ist unwissenschaftlich und als Entscheidungsgrundlage „komplett untauglich“.

Mitte Juli 2018: Die Entscheidung der Überprüfungskommission liegt vor. Der Bescheid des Präsidiums ist aber noch ausständig.

Lücken: Den einzigen zweiten gerichtlich beeideten Sachverständigen auf dem Gebiet der Länderkunde gibt es für die Türkei.