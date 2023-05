Umgestaltung Landstraßer Hauptstraße: Bürgerbeteiligung startet im Mai

Fest steht jedenfalls, dass die Landstraßer Hauptstraße für Radfahrende in ihrem aktuellen Zustand mühsam bis gefährlich zu befahren ist. Einen eigenen Radweg gibt es nicht, lediglich einen Mehrzweckstreifen.

Speziell auf Höhe Rochusmarkt und Einkaufszentrum Galleria kommt es deshalb immer wieder zu Unfällen mit Passantinnen und Passanten sowie zu Dooring-Unfällen.

Befragung online und auf der Straße

Organisiert wird der Prozess von der Agenda Landstraße und der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. In einem ersten Schritt will man "Ziele, Bedürfnisse, Wünsche aller Nutzer*innengruppen sammeln". Und zwar in Form von "Dialog- und Informationsveranstaltungen, Onlinebefragungen, Straßenbefragungen, etc."