Landstraße und Döbling: Verkehrsadern werden umgebaut - aber wie?

Die Ergebnisse sollten bald vorliegen, danach wolle man mit Entscheidungsträgern wie Geschäftsleuten und den anderen Bezirksparteien sprechen. Bis spätestens Oktober soll die grobe Richtung feststehen, danach will man in die Bürgerbeteiligung gehen. Die Situation sei jedoch komplex, seufzt man in der Bezirksvorstehung: „Wir werden die Straße wohl von Hausmauer zu Hausmauer neu planen müssen.“

Manuel Lackner ist einer, den solche Ansagen freuen. Für kleine Schritte sei es ohnehin zu spät, sagt der grüne Klubobmann im Bezirk, jetzt brauche es große in Richtung Begrünung und Verkehrsberuhigung. „Die öffentliche Fläche gehört komplett neu vergeben. Eine Begegnungszone ist das mindeste“, fordert er.

Vor allem sei wichtig, in der Planung nichts zu überstürzen und auch Verkehrs- und Klimaexperten an Bord zu holen. Denn: „Es wäre nicht gescheit, wenn man alles aufreißt und in zehn Jahren wieder umbauen muss.“