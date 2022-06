Margaretengürtel: Eine Spur weniger für die "Verkehrshölle“

Unbefriedigende Situation

Momentan sei die Situation sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für die Anrainer „sehr unbefriedigend“, resümiert Studienautor Harald Frey. Lärm und Abgase verwandelten die großzügig angelegte Grünzone in der Mitte in einen „Unort“, mangelnde Querungsmöglichkeiten erschweren das Leben für Menschen zu Fuß und auf dem Rad, teils lange Ampel-Wartezeiten jenes des öffentlichen Verkehrs.

Fazit der Bestandsanalyse: Eine „deutliche Priorisierung des Kfz-Verkehrs“, aus der – logischerweise – eine „Benachteiligung des Fuß- und Radverkehrs“ folgt. Der stv. Bezirksvorsteher des 5. Bezirks, Thomas Kerekes (Grüne), betont zudem, Margareten sei einer der am dichtesten bebauten Bezirke der Stadt, mit einem Mangel an Erholungs- und Grünflächen. Um zu sehen, welche Potenziale es überhaupt gibt, brauche es darum Studien wie die am Dienstag vorgelegte.

„So sollte niemand wohnen müssen. Ich glaube, das ist die soziale Frage unserer Zeit", ergänzte Heidi Sequenz, grüne Mobilitätssprecherin im Gemeinderat.