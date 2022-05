Die Mariahilfer Straße: Wie im Inneren, so im Äußeren

Jetzt die Frage aller Fragen: Wie viele Parkplätze entfallen?

Rund 70 Prozent der Parkplätze entfallen. Kraus verweist auf eine VCÖ-Studie aus dem Jahr 2020: Rudolfsheim-Fünfhaus gehört bundesweit zu den Bezirken mit den wenigsten Autos. (280 Autos pro 1.000 Einwohner).

Wie geht es weiter?

Die Grünen wollen an drei Terminen mit Bewohnern über ihre Ideen sprechen. Am 20. und 28. Mai um 16.30 Uhr in der Gerstnerstraße; am 21. Mai um 10.30 Uhr beim Schwendermarkt.