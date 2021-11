Thaliastraße neu: Halb Klimaboulevard, halb Durchzugsstraße

Ähnlich die 40-jährige Sylvie, die direkt an der Straße wohnt. „Etwas freundlicher“ sei es jetzt, alles in allem aber auch „traurig, dass die Straße nach wie vor den Autos gehört“. In der Mariahilfer Straße wäre das viel besser gelöst worden. Findet Sylvie, findet Christoph und findet auch Anas. „Das hat sechs Monate gedauert und jetzt sind es so viele Autos wie früher“, klagt der 30-jährige Bäckerei-Angestellte.