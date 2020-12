Um einen Funken an der Katastrophe vorbei

Dass Montagfrüh keine Waisen oder Witwen im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wien sitzen, ist purer Zufall. Das bemerkt auch der vorsitzende Richter Andreas Böhm. Denn ein Funke hätte gereicht, und dem 62-jährigen Angeklagten Maciej W. wäre 13-facher Mord vorgeworfen worden. So bleibt es beim Mordversuch.

Der Angeklagte, ein gebürtiger Pole, soll vor seiner Delogierung aus seiner Wohnung in der Degengasse in Wien-Ottakring am 13. Juli die Gaszuleitung manipuliert haben. „Ich wollte mich umbringen“, sagt er. Doch dass er damit auch andere Hausbewohner, den Gerichtsvollzieher, den Schlosser, die Möbelpacker und den Hausverwalter hätte töten können, das sei ihm zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. „Er hat sein Hirn ausgeschaltet“, sagt sein Anwalt Andreas Reichenbach.