Übergriffsvorwurf: 29-Jährige in Wien-Floridsdorf festgenommen

Das Ex-Paar ist der Polizei schon seit längerem bekannt. Der 26-jährige irakische Staatsbürger soll die 27-jährige Frau bereits vor einiger Zeit verletzt haben. Als er ihr am Dienstag via eines Messengerdienstes mit dem Umbringen drohte, wandte sie sich an die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine sofortige Vernehmung an, so nahmen die Dinge ihren Lauf.

Familie kooperierte nicht

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf fuhren zur Wohnadresse seiner Familie im Bezirksteil Großjedlersdorf. Weil der Mann für seine Gewaltbereitschaft bekannt war, wurde auch die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) hinzugezogen. Die Familie zeigte sich wenig kooperativ und wollte die Beamten nicht in das Appartement lassen.

Laut Polizei hinderte die 29-jährige Schwester des Gesuchten die Beamten mehrfach an der Suche in der Wohnung, widersetzte sich den Anweisungen und stieß eine Polizistin von sich weg, was schließlich zur Festnahme wegen Verdachts des versuchten Widerstandes führte.