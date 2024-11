Übergriffe auf Jugendbetreuer in Wien mehr als verdoppelt

Am Dienstag musste sich der Ältere deshalb vor Gericht verantworten .

Wurden 2022 noch 20 Gewalttaten gemeldet, die von Kindern und Jugendlichen gegen Pädagogen verübt wurden, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 54. Heuer verzeichnet die MA 11 bereits 55 Vorfälle – und das, obwohl das Jahr noch nicht zu Ende ist. in.

Auch wenn derartige Fälle von schwerer Körperverletzung nicht Alltag in den Wohngemeinschaften der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) sind, zeigt ein Blick in die Statistik doch, dass das aggressive Verhalten zunimmt.

Dies führte seitdem zu einer erhöhten Sensibilisierung für das Thema, sowie in weiterer Folge zu vermehrten Meldungen.

Bei den meisten Meldungen gehe es vor allem um leichte körperliche Übergriffe, wie Kratzer, leichte Schläge und Tritte, die „keine weiteren körperlichen Verletzungen verursachen und häufig im Zuge von Impulsdurchbrüchen auftreten, auch bei jüngeren Minderjährigen“, erklärt die MA-11-Sprecherin.

Drei Mitarbeiter im Spital

Aber es komme auch zu schwerwiegenderen körperlichen Übergriffen, etwa durch Würgen oder Tritte in den Bauch- und Intimbereich oder starke Schläge im Kopfbereich.

Auch massive Übergriffe mit Stangen, Scheren und Steinen seien bereits vorgekommen. Drei Jugendbetreuer wurden in den vergangenen zwei Jahren sogar so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten. In seltenen Fällen hätten Mitarbeiter deshalb auch bereits gekündigt.