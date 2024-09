Warum schwierige Kinder aus Wien zehn Monate lang segeln gehen

„Diese Kinder sind bereits alle in ,voller Erziehung‘, das heißt, sie wohnen bei Pflegeeltern oder in betreuten Wohngemeinschaften . Es sind Kinder, bei denen die herkömmlichen Methoden nur bedingt oder gar nicht funktionieren, die unsere Hilfe nicht annehmen können. Deswegen haben wir das Jugendschiff ,Noah‘ ins Leben gerufen“, sagt die Sprecherin der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), Ingrid Pöschmann.

Den Kindern werden dadurch Grenzen aufgezeigt. „In Wien könnten sie in schwierigen Situationen dann einfach zu Freunden abhauen oder in Parks untertauchen. Am Schiff funktioniert das nicht“, so Ortner.

Außerdem komme es am Schiff zur Reizreduktion. „In Wien kämpfen viele mit Reizüberflutungen. Am Schiff nimmt man nur das Nötigste mit und muss lernen, mit den Regeln, die gemeinsam mit den Pädagogen aufgestellt werden, zu leben“, schildert Ortner weiter. Es gehe darum, den Kindern Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln, Teamfähigkeit, das Einhalten von Grenzen.

Lehrer wird eingeflogen

Während der zehn Monate bekommen die Kinder auch Unterricht. In regelmäßigen Abständen legt die „Noah“ an verschiedenen Häfen an. Dort wird eine Lehrperson eingeflogen, die die Kinder einen Monat lang unterrichtet.