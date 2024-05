Junge Kriminelle sollen bei der Polizei "nachsitzen"

Ob die Jugendkriminalität steigt oder eigentlich konstant ist, darüber herrscht selbst in der Fachwelt Unklarheit. Denn so hat sich zwar die Zahl der Anzeigen bei der Polizei in den vergangenen zehn Jahren praktisch verdoppelt, gleichzeitig sind die tatsächlichen Verurteilungen vor Gericht und die Diversionen sogar gesunken. Somit gibt es für alle Seiten Argumente.