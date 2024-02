Graz: 17-Jähriger nach Mordversuch mit Messer verurteilt

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im Oktober 2023 im oststeirischen Feldbach einem 16-Jährigen mit einem Messer einen Stich in den Bauch versetzt haben. Dem Ganzen war einige Wochen zuvor eine heftige Rauferei vorausgegangen. Der Angeklagte bestritt die Tötungsabsicht, es sei ihm nur um „einen Denkzettel “ gegangen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig .

Ging es am ersten Prozesstag vor allem um den genauen Ablauf der Tat, so schilderten mehrere Zeugen am zweiten Tag den Vorfall und die Geschehnisse drumherum aus ihrer Sicht.

Zeugen berichteten von Streit vor der Tat

Sie alle waren dabei gewesen, als es zwischen dem späteren Opfer und dem Angeklagten Wochen vor dem blutigen Angriff zu einem Streit gekommen war. Die 15 bis 19-jährigen Zeugen, die entweder „Schule“ oder „AMS-Kurs“ als Beruf angaben, ließen tiefe Einblicke in die Gruppe zu.

Begonnen hatte es, als der Beschuldigte auf einige Burschen zugegangen war und dem 16-Jährigen ins Gesicht spukte. Dieser versetzte dem Angreifer einen Faustschlag. „Dann sind wir hinter die Schule gegangen“, erzählte einer der Zeugen. Dort ging der „Kampf“ weiter.