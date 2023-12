Überfallserie auf Banken: Pärchen-Bande in Wien festgenommen

Der Öffentlichkeit dürfte der mutmaßliche Bankräuber durch seine "große Nase" in Erinnerung geblieben sein, der Polizei ist der 26-Jährige schon länger bekannt. Der Verdächtige, Marco L., wurde am 15. Dezember in Wien festgenommen. Er soll von 21. November bis 12. Dezember insgesamt fünf Raubüberfälle auf Banken und einen Raub auf eine Tankstelle begangen haben. Dabei ging er immer nach demselben Modus Operandi vor, wie Oberstleutnant Dietmar Berger vom Landeskriminalamt Wien am Dienstag erklärte.

"Geld schnell" stand auf dem Zettel

"Geld schnell" oder "Überfall, Geld her" schrieb der Verdächtige auf einen Zettel und legte ihn den Bankangestellten auf den Tresen. "Durch Zeugenaussagen, die Kleidung des Verdächtigen und dieselbe Vorgangsweise war uns schnell klar, dass die Taten in Zusammenhang stehen", so Berger. Auffallend waren einerseits die schwarzen Hugo-Boss-Handschuhe, andererseits die markante Nase des 26-Jährigen. "Es könnte sein, dass sich der Verdächtige die Nase mal gebrochen hat, auf früheren Fotos sieht der Mann nämlich anders aus", sagte ein Ermittler. Der 26-Jährige soll Thaiboxer sein.