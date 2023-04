Drogenhandel aus der Gefängniszelle: Elf Jahre Haft für Altbekannten

Beim Prozessfinale am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt saß auch die Ehefrau des achtfach vorbestraften 26-Jährigen, die aus Drogengeschäften stammendes Geld an Hintermänner weitergegeben haben soll, auf der Anklagebank. Und auch die Mutter des Häftlings soll laut Anklage involviert sein. Ihr wird vorgeworfen, mit den regen Einnahmen aus dem Drogenverkauf Geldwäsche betrieben haben. Alle Beteiligten bestritten die Vorwürfe.

Zehn Monate für die Mutter

Der 26-jährige Drahtzieher wurde zu elf Jahren Haft verurteilt, ein Komplize zu drei Jahren und ein anderer zu viereinhalb Jahren. Die Ehefrau bekam 30 Monate, die Mutter zehn Monate bedingt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.