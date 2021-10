Twitter-Eklat: "Gelbe Plakate diskriminieren Menschen mit Behinderung"

Am Dienstag schließt sich auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) der Kritik von Behindertenorganisationen an der neuen Werbekampagne an. Er stelle sich mit aller Deutlichkeit gegen diese diskriminierende, verletzende und potenziell retraumatisierende Werbung, betonte er via Twitter.

Aus für Kampagne gefordert

"Es ist nicht im Sinne einer inklusiven, diversen Gesellschaft auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit zu erregen. Wir brauchen noch viel mehr Sensibilisierungsarbeit in Österreich, damit so etwas nicht passiert. In diesem Sinne rufe ich die Urheber dieser Kampagne auf, besagte Sujets zeitnah zu entfernen“, forderte Mückstein ein Aus für die Kampagne.