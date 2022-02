Trotz Krise: Noch nie so viele Beschäftigte in Wien

Die Pandemie hat sich auch negativ auf den Wiener Arbeitsmarkt ausgewirkt. Zuletzt wurde aber wieder eine positive Entwicklung verzeichnet, wobei die Prognosen auch für 2022 günstig ausfallen. Das berichtete Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz. Im Dezember wurde ein Höchststand an Beschäftigten verzeichnet. Die Arbeitslosigkeit liegt aber ebenfalls noch über dem Vorkrisenniveau. Gegensteuern will man hier mit Förderungen.