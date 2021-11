Wiener Doppelbudget: Schulden steigen auf 12 Milliarden Euro

Hymnisch waren die Schlagzeilen im Boulevard, als Finanzstadtrat Peter Hanke im Jahr 2019 das Nulldefizit für die Stadt verkündete: „Danke, Hanke!“, war zu lesen.

Jetzt, eine Corona-Krise später, sieht es mit dem Wiener Budget plötzlich ganz anders aus. Eine „rigide Sparpolitik“ werde und dürfe es in den nächsten Jahren nicht geben, verkündete Hanke bei der Budgetpräsentation am gestrigen Donnerstag. Es gelte nun, mittels Investitionen der Krise zu entkommen.

Gelingen soll das, so Hanke, mit einer „neuen Art des kommunalen Wirtschaftens“. Erstmals in der Geschichte legt die Stadtregierung ein Doppelbudget für zwei Jahre vor. Das, so das Versprechen, schaffe noch mehr Planbarkeit und Flexibilität.

Defizitpfad flacht sich ab

Das Budgetvolumen beträgt insgesamt 33, 3 Milliarden Euro – zu fast gleichen Teilen auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt. Kommendes Jahr sind es 16,7 Milliarden Euro, 2023 sind es 16,6 Milliarden Euro. Das ist jeweils mehr, als die Stadt einnimmt, der Defizitpfad flacht sich aber ab.

Im Jahr 2022 liegt das prognostizierte Minus bei 1,7 Milliarden Euro, im Jahr 2023 sind es 1,4 Milliarden Euro. Insgesamt klettert der Schuldenstand der Stadt damit auf 12 Milliarden Euro.