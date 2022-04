Trockenheit macht Misteln für Bäume zum Problem

Von den 423 Bäumen, die dort, in jenem Teil des Stadtparks, der zum 3. Bezirk gehört, stehen, sind bei 80 „Maßnahmen“ notwendig. Von den 623 aufseiten des 1. Bezirks muss bei 100 etwas getan werden.

Dass dafür vor allem Misteln in den Baumkronen verantwortlich sind, wie man hört, will Karl Hawliczek, Leiter der Grünflächenpflege in den Stadtgärten, so nicht bestätigen. „Wir fahren zu keinem Baum extra, um ihn von Misteln zu befreien“, sagt er.

Misteln seien nicht per se „sicherheitsrelevant“ – wegen der Misteln droht also nicht ein Ast herunterzubrechen. Aber wenn die Baumkontrolle ergebe, dass am Baum etwas gemacht werden muss, dann kümmere man sich eben auch um die Misteln.