Erste Annäherung zwischen Ulli Sima und "Platz für Wien"

Und vor einem Monat protestierte die Organisation in der Breitenfurter Straße an der Stelle, an der kurz davor ein Radfahrer von einem Lkw überrollt und getötet wurde, für mehr sichere Radwege und eine gerechtere Verteilung der Verkehrsflächen - und nahm damit, nicht zum ersten Mal, direkt Sima nach einem tödlichen Unfall in die Pflicht.

Freilich war die Abneigung stets beiderseits: So hatte Sima Platz für Wien schon einmal als „Grüne Vorfeldorganisation" bezeichnet und damit versucht, den Anliegen der Aktivistinnen und Aktivisten durch das Abschieben in die parteipolitisch motivierte Ecke die Legitimität zu entziehen.