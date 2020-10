Mehr Platz für Wien: Initiative bringt 57.000 Unterschriften zum Rathaus

Rund 70 Menschen haben sich am Freitagvormittag vor dem Parlament versammelt, um gemeinsam zum Rathaus zu marschieren. Sie alle fordern: Mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und Bäume in Wien.

Bewaffnet mit Baustellenhelmen, T-Shirts und Luftballons - alles in oranger Farbe - marschieren sie in einem Demozug über den Ring zum Rathaus. Viele sind mit dem Rad gekommen. In den Händen halten sie 57 Kartons mit der Zahl 1.000 darauf geklebt.

Die Kartons symbolisieren 57.000 Stimmen, denn so viele Menschen haben die Petition der Initiative #PlatzfürWien für "eine klimagerechte, flächengerechte, kindergerechte Verkehrspolitik in Wien" unterschrieben.