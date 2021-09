Trafiken in Wien-Floridsdorf ausgeraubt: 28-Jähriger festgenommen

Ein unbekannter Mann soll am 28. August, am 10. sowie 16. September mehrere Raube in Trafiken in Wien-Floridsdorf begangen haben.

Durch akribische Ermittlungen konnten die Beamten des Landeskriminalamts Wien - Außenstelle Nord - die Identität des Tatverdächtigen rasch ausforschen. Es handelt sich um einen 28-jährigen Österreicher, der am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung festgenommen wurde.