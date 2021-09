Ein Toter nach Wohnungsbrand in der Hermanngasse

In der Hermanngasse 24 in Neubau ist es am Mittwochabend zu einem folgenschweren Brand gekommen. Das Feuer war in einer Wohnung im 1. Stock ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits dichte Rauchschwaden aus mehreren Fenstern.

Amtemschutztrupps verschafften sich über eine Drehleiter und ein Fenster Zugang zu der Wohnung. Nachbarn hatten der Feuerwehr mitgeteilt, dass eine Person in der Wohnung lebe. Die Feuerwehrleute machten sich auf die Suche nach dieser und löschten gleichzeitig den Brand.

Laut einem Feuerwehr-Sprecher wurde die Person zwar rasch gefunden, sie konnte aber nur noch leblos geborgen werden.