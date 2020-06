Trafikant tappte in die anonyme Testfalle

Wenn’s um den Jugendschutz geht, kennt der Wiener Trafikant Ronald Walter keinen Spaß. Allein schon deshalb, weil seine Existenz davon abhängt. "Ich bin zu 80 Prozent behindert. Glauben’S, ich krieg’ eine neue Arbeit?"

Doch im Dezember 2013 ging etwas schief. Mystery-Shopper, also anonyme Tester, hatten ein zehnjähriges Kind in Begleitung eines Erwachsenen vorbeigeschickt. Und das Mädchen bekam in Walters Trafik tatsächlich vier Lotto-Tipps mit Joker. Laut Gesetz ist das aber erst ab 16 Jahren erlaubt. Die verantwortliche Mitarbeiterin war rasch ausgeforscht. Sie wurde fristlos entlassen. Doch sie wehrte sich und ging zum Arbeitsgericht. Und bekam Recht. Denn: Die anonymen Tester, die die wichtigsten Zeugen gewesen wären, blieben anonym. Versuche, ihre Identität zu lüften, schlugen fehl.

Walter kostete der Rechtsstreit rund 10.000 Euro. Und die will er sich nun von den Österreichischen Lotterien zurückholen.