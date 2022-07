Trafik-Mitarbeiterin mit Messer bedroht: Polizei sucht Täter

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 3. Mai dieses Jahres eine Trafik in der Hetzendorfer Straße in Wien-Meidling überfallen zu haben. Er soll dabei eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die 61-jährige Angestellte soll jedoch kein Bargeld ausgehändigt haben, woraufhin der mutmaßliche Täter geflüchtet sei.

Das Alter des Tatverdächtigen wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt, es wird eine asiatische oder afghanische Herkunft vermutet. Zum Tatzeitpunkt hatte der Mann schwarze Haare. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.