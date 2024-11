Totes Baby in Favoriten: Außereheliches Verhältnis als Problem

Vier Tage nachdem ein neugeborenes Mädchen tot in einem Müllcontainer beim Klinikum Favoriten gefunden worden ist, wird langsam immer klarer, warum die Mutter ihr Kind getötet haben dürfte.

Die 30-Jährige, die laut Staatsanwaltschaft Wien geständig ist und den Ermittlern einen Tag nach der Tat zu jener Mülltonne geführt hatte, in der das tote Baby lag, befindet sich in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Begründet wurde die U-Haft mit Tatbegehungsgefahr.