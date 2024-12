Erwürgt und weggeworfen? Neue erschreckende Details zum toten Baby im Müll

Einen Tag, nachdem in Simmering ein totes Baby in einem Müllcontainer eines Hotels gefunden wurde, liegt das Obduktionsergebnis vor.

Die 21-jährige Mutter, die zunächst abgestritten hatte, überhaupt schwanger gewesen zu sein, gab laut Polizei schließlich die Gewaltanwendung zu.

Das Paar, der Lebensgefährte der 21-jährigen ist 25 und wie die Mutter österreichischer Staatsbürger, hatte zunächst angegeben, dass es einige Tage nach Wien gekommen war, um hier Urlaub zu machen. Beide sagten zunächst, dass sie nichts von einer Schwangerschaft gewusst hätten.

Die Frau war mit starken Unterleibsblutungen ins Krankenhaus in der Landstraße eingeliefert worden, wo die Mediziner feststellten, dass sie gerade ein Kind auf die Welt gebracht haben musste. Als daraufhin das Hotel verständigt wurde, in dem das Paar untergekommen war, fanden Mitarbeiter die Leiche in einem Müllcontainer.

Die Mutter soll das tote Baby in einem Müllsack vor das Zimmer gestellt haben, wie mehrere Medien berichten.