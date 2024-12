Wieder totes Baby in Müll gefunden: 21-Jährige unter Verdacht

Die Rettung wurde am Montagnachmittag in ein Hotel in Wien-Simmering gerufen, weil bei einer 21-jährigen Österreicherin starke Blutungen im Unterleib aufgetreten waren. Die Frau wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte feststellten, dass es bei der jungen Frau kurz zuvor ein Baby auf die Welt gebracht haben musste.