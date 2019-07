Tödlicher Sturz: Baby unbemerkt auf Fensterbrett geklettert

Der etwa zehn Monate alter Bub, der am Donnerstag in der Hagengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien aus einem Fenster im vierten Stock stürzte, dürfte laut amtsärztlicher Einschätzung sofort tot gewesen sein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Wien war das Fenster aufgrund der Hitze offen gestanden. Der Bub dürfte, während seine Eltern im selben Raum schliefen, unbemerkt über die Couchlehne auf das Fensterbrett geklettert und von dort abgestürzt sein. Das am Fenster angebrachte Fliegengitter hielt der Belastung nicht stand.

Eine Befragung der geschockten Eltern - auch hinsichtlich einer aus strafrechtlicher Sicht in Betracht zu ziehenden Fahrlässigkeit - war bislang noch nicht möglich. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde bei der Staatsanwaltschaft angeregt. Die Eltern werden weiterhin psychologisch betreut.