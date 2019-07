Wien: Baby stürzt aus 4. Stock - tot

Am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, stürzte in der Hagengasse in Wien-Rudolfsheim ein etwa sechs bis zehn Monate alter Bub aus einem Fenster im 4. Stock. Laut Polizei erlitt das Baby dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Streifenbeamte des Wachzimmer Tannengasse eilten herbei und starteten Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese waren allerdings vergeblich, wie es heißt.