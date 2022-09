Tödliche Raserei am Wiener Ring: Zweiter Fahrer bestreitet illegales Rennen

Nach dem mutmaßlich für einen tödlichen Unfall am Sonntag in der Wiener Innenstadt verantwortlichen Autolenker bestreitet auch der zweite beteiligte Pkw-Fahrer, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt habe. Beide fuhren entlang des Rings. Für den als Zeugen geführten zweiten Fahrer war laut Polizei die rote Ampel ersichtlich. Der andere Lenker des Mercedes (26) fuhr dennoch über die Kreuzung und krachte in den Pkw einer 48-Jährigen, die tödlich verletzt wurde.

Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr

Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte bereits einen Antrag auf die Verhängung der Untersuchungshaft. Eine Entscheidung darüber soll am Mittwochnachmittag gefällt werden.