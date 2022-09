Mit 160 statt 50 km/h durch Wien: Raser bei Schwerpunkt erwischt

Bei einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung an mehren Orten in Wien sind von Samstag bis Sonntagfr├╝h insgesamt 455 Raser erwischt worden. Den ÔÇ×H├ÂchstwertÔÇť erzielte laut Polizei ein Lenker mit 160 statt der an der Stelle erlaubten 50 km/h. Neben der mehr als 450 Anzeigen wegen Geschwindigkeits├╝bertretungen setze es 63 Organmandate sowie vier Kennzeichenabnahmen bei der Landesfahrzeugpr├╝fstelle. Drei F├╝hrerscheine wurden wegen Alkohol oder anderer Drogen abgenommen.

Ein zur ├ťberpr├╝fung angehaltener Lenker hatte au├čerdem Verwaltungsstrafen in der H├Âhe von rund 12.000 Euro offen. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen, hie├č es in der Polizeiaussendung. An der Schwerpunktaktion war auch die Magistratsabteilung 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) beteiligt.